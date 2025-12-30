На территории спортивного комплекса «Снежинка» появился новый информационный стенд

На территории спортивного комплекса «Снежинка» установлен новый информационный стенд, призванный повысить комфорт посетителей и улучшить навигацию по объекту.

Все чаще жители Мурманска выбирают спорткомплекс «Снежинка» для активного отдыха: сюда приезжают как отдельные лыжники, так и целые семьи, включая владельцев домашних животных, — территория комплекса привлекает своей доступностью и ухоженностью. Для обеспечения комфортных условий любителям лыжных прогулок специалисты ежедневно ранним утром прокладывают и обновляют трассы.

Как отмечает администрация города Мурманска, в ответ на растущий интерес горожан к объекту на территории «Снежинки» установлен современный информационный стенд. Он объединил в одном месте полезные сведения: схемы лыжных маршрутов, актуальное расписание мероприятий и тематическую экспозицию, посвящённую юбилейному 55-му конкурсу «Лыжня зовёт». Коллекция значков, представленная на стенде, стала ярким свидетельством многолетней истории и традиций этого всенародного спортивного праздника.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31651&page=1