На территории станция Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург

В компании РЖД уточнили, что, по предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Данные о пострадавших уточняются. Движение на участке приостановлено.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на место выехали спасатели, туда также направили три бригады скорой помощи.

Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры.