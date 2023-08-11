На территории ВДНХ начинается подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия», в которой примет участие Мурманская область

4 ноября 2023 года на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации. В масштабной выставке готовится принять участие и Мурманская область – регион в числе прочих субъектов представит свой промышленный, образовательный, культурный потенциал, в экспозициях будет отображена самобытность Кольского Заполярья.

В проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч кв. метров. Дополнительно на территории ВДНХ будут возведены временные павильоны Международной выставки-форума «Россия», строительство которых уже началось. Они расположатся перед Аркой Главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, свои экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия» представят все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. Экспозиции участников будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны, что полностью соответствует концепции выставки. Среди павильонов ВДНХ, задействованных в Международной выставке-форуме «Россия»: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей «БИОТЕХ», павильон «Россия – моя история», Музей кино, павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

Фото: https://gov-murman.ru