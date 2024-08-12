На территории всей Мурманской области сохраняется высокий класс пожарной опасности

С 22 июля в регионе введено ограничение пребывания северян и гостей региона в лесах. А с 8 августа введён режим повышенной готовности. В данный момент более подвержены возгораниям Кольский и Ловозерский районы, а также Печенгский муниципальный округ.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, сейчас в регионе пять действующих природных пожаров, а более 50 лесных пожарных авиабазы работают по всей области, спасая от огня леса региона. Кроме того, в тушении пожаров по всей области привлекаются сотрудники МЧС, военные и добровольцы.

В тушении пожаров задействована вся необходимая техника, лопаты, ранцевые огнетушители, мотопомпы, водосбрасывающее устройство, которое помогает тушить огонь с вертолёта и многое другое.

Важно отметить, что пожарные-десантники Мурманской авиабазы всегда стремятся к совершенствованию своих навыков. Ребята регулярно обучаются и отрабатывают различные сценарии, включая спуски с вертолётов и высотных зданий, показывая высокий уровень профессионализма и готовности к действию в экстремальных условиях.

Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрено административное наказание:

- для граждан в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

К сожалению, причиной практически всех природных пожаров является человек – брошенный окурок, незатушенный костёр приводят к страшным последствиям.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам:

- единый номер вызова служб экстренного реагирования –112;

- прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00;

- региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/