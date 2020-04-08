На территорию Больничного района Мурманска скоро придут геодезисты

Администрация города Мурманска опубликовала приказ Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Больничного района и 1-го микрорайона в городе Мурманске».

В документе говорится о том, что принято решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Больничного района и 1-го микрорайона в городе Мурманске, утверждено задание на производство инженерно-геодезических изысканий для подготовки Документации по планировке территории согласно приложению к настоящему приказу.

Заинтересованным лицам в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего приказа предлагается представить свои предложения в письменной форме о порядке, сроках подготовки и содержании Документации по планировке территории в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

В составе работ прописаны инженерно-геодезические изыскании: «анализ взаимного положения и плотности геодезических пунктов в районе работ, анализ ранее выполненных работ на территории инженерных изысканий, отыскание пунктов, рекогносцировка, составление схем съёмочного обоснования. Закрепление на местности съёмочного обоснования, проведение измерений, уравнивание съёмочной сети.

Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, в том числе в цифровом виде, сплошным массивом с сечением рельефа 0,5 м в местной системе координат города Мурманска и в системе координат МСК-51, в Балтийской системе высот 1977 года. Выполнение съёмки подземных коммуникаций и сооружений. Согласование инженернотопографических планов с балансодержателями выявленных подземных коммуникаций и сооружений.

Составление технического отчета по инженерногеодезическим изысканиям».