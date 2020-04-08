На территорию Больничного района Мурманска скоро придут геодезисты
Администрация города Мурманска опубликовала приказ Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Больничного района и 1-го микрорайона в городе Мурманске».
В документе говорится о том, что принято решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Больничного района и 1-го микрорайона в городе Мурманске, утверждено задание на производство инженерно-геодезических изысканий для подготовки Документации по планировке территории согласно приложению к настоящему приказу.
Заинтересованным лицам в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего приказа предлагается представить свои предложения в письменной форме о порядке, сроках подготовки и содержании Документации по планировке территории в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.
В составе работ прописаны инженерно-геодезические изыскании: «анализ взаимного положения и плотности геодезических пунктов в районе работ, анализ ранее выполненных работ на территории инженерных изысканий, отыскание пунктов, рекогносцировка, составление схем съёмочного обоснования. Закрепление на местности съёмочного обоснования, проведение измерений, уравнивание съёмочной сети.
Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, в том числе в цифровом виде, сплошным массивом с сечением рельефа
Составление технического отчета по инженерногеодезическим изысканиям».