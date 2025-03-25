На территорию Курской области операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil