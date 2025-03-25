Праздник Севера – 2025: сборная Мурманской области стала серебряным призёром первого чемпионата России по зимнему плаваниюВо время проведения VI Международного арктического форума в областном центре будет действовать ряд ограничений для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 09:30

На территорию Курской области операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)I квартал 2025: почему резюме больше, но кадровый голод никуда не делся
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане рассказали, о какой зарплате они мечтают на самом деле-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика