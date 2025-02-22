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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.25 09:30

На территорию Курской области за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортёра, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия...

Министерство обороны Российской Федерации 21 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трёх бригад территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражено две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Колмаков, Косица, Кубаткин, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а такжеБасовка, Беловоды, Варачино, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «CV-90» производства Швеции, четыре бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномёта, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка «Gepard» производства Германии, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортёра, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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