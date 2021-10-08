Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с юга Скандинавии. 8 октября циклон сместится далее в восточном направлении, а на территорию нашего региона будет поступать холодная воздушная масса: осадки ожидаются местами, температура воздуха днём +1+6°.

9 октября существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 8 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами мокрый снег, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, при прояснениях до -7°, днём +2+7°. Утром местами гололедица.

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В ближайшие дни на большинстве рек запада Мурманской области (рр. Лотта, Тумча, Ёна и др.) ожидается кратковременное появление заберег, шугохода.