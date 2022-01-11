На Терском берегу «высадится» Арктический литературный десант

Это проект, который реализуется Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального Министерства культуры. 11 и 12 января литературный десант отправится в Умбу и Варзугу.

Северян ждёт знакомство с новым выпуском культурологического альманаха Ассоциации творческих союзов Мурманской области. Участниками десанта станут редактор, составитель и один из авторов альманаха Борис Блинов, авторы публикаций Вадим Сурядов, Михаил Ермашов, Вячеслав Басов, специалист научной библиотеки Светлана Дячок. Они представят новый выпуск ежегодного альманаха АСТЭС «Мурманский берег», который знакомит читателей с культурной жизнью Кольского Севера. Под его обложкой собраны поэтические и прозаические произведения, воспоминания, эссе, очерки, фотографии, ряд материалов посвящен Терскому берегу Белого моря.

11 января встреча пройдёт в Детской районной библиотеке Умбы (ул. Беломорская, 1б) в 18.00, а 12 января в 14.00 десант ждут в сельской библиотеке в Доме культуры в Варзуге (ул. Успенская, 89).

Как сообщает региональное Министерство культуры, задача Арктического литературного десанта – познакомить жителей Заполярья с литературным творчеством писателей Кольского Севера и рассказать о лучших образцах региональной литературы, продвигая книги и чтения. По словам организаторов проекта, литературный десант – это хорошая литература, яркое художественное слово, дискуссии, обмен мнениями и памятные автограф-сессии. В прошлом году участники десанта успели побывать в Оленегорске, Апатитах, Ковдоре и других муниципалитетах региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434523/#&gid=1&pid=1