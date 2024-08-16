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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 10:30

На торгах доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы относительно устойчивости экономики США, а также сохраняющиеся опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом сдерживающим фактором являются свидетельства спада активности в Китае, усиливающие беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа может ослабить напряжённость в регионе, отмечает главный аналитик брокерской компании «XS.com» Самер Хасн. «Отсутствие прорыва в переговорах откроет дверь для дальнейшего усиления напряженности в регионе по нескольким фронтам», - добавляет эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

Ливанское движение «Хезболла» не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров, пока в Дохе идут переговоры по сектору Газа, сообщает «The Washington Post» со ссылкой на информированный источник.

А в это время доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу.

Инвесторы уверены, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку июльский отчёт по инфляции, обнародованный ранее на этой неделе, подтвердил её продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, оценивается рынком в 74,5%, по данным «CME FedWatch». В то же время ожидания, что ставка будет снижена сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании, уменьшились после публикации позитивных статданных.

По состоянию на 9.28 мск евро вырос к доллару на 0,11% и торгуется на уровне $1,0984 по сравнению с $1,0972 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,67/90,3 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 26 копеек, средний курс продажи упал на 139 копеек. Лучшие курсы покупки составили 88,6-88,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,9-90 рубля  за доллар.

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