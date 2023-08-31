На торжественной линейке юных талантов подняли флаг Детской театральной школы

Сегодня в Детской театральной школе Мурманска состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Преподаватели и ученики школы подготовили приветственную программу для ребят, только-только вступивших на путь творчества и театра.

Юных мурманчан с наступающим Днём знаний поздравила председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина. Завершилась линейка поднятием флага Детской театральной школы.

Сейчас в учреждении обучаются более 700 ребят на 12 отделениях. Кроме того, в ДТШ объявлен дополнительный набор на отделения «Основы актёрского мастерства и режиссуры», «Основы художественно-постановочной работы», «Ранее художественно-эстетическое развитие», класс «Премьер».

Прослушивание пройдёт 6 сентября.

Как сообщает администрация города Мурманска, ученики Детской театральной школы являются постоянными участниками городских мероприятий и праздников. Так, на День знаний творческие коллективы учреждения подготовили большое театрализованное представление на площади Пять Углов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25629&page=1