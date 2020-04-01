На Траловой улице ночью стало светлее

31 марта комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и АО «Мурманская Горэлектросеть» завершили работы по освещению участка дороги от общежития по улице Траловая, 2 до ближайшей остановки общественного транспорта.

Специалистами были смонтированы 16 светильников. Таким образом, были выполнены поручения губернатора Мурманской области от 27 января и 16 марта.

Самое главное, что теперь студентам МГТУ станет безопаснее и комфортнее.