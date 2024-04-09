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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.24 14:30

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» провели финальный этап Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна»

В Кировске на лыжном комплексе «Тирвас» со 2 по 7 апреля состоялось одно из ключевых событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – финальный этап Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна».

В программе соревнований - индивидуальные гонки с раздельным стартом классическим и свободным стилем, спринт, персьют (гонка преследования), а завершились состязания зрелищным масс-стартом – туром «Большой Вудъявр», трасса которого проложена по склонам горы Айкуайвенчорр – от стадиона «Горняк» до панорамного комплекса «Плато» на вершине.

За Кубок России состязались 166 сильнейших лыжников из 33 регионов страны. Почётными гостями финала Кубка России по лыжным гонкам стали: президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира Михаил Девятьяров, двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов.

В заключительный день соревнований в Театральном дворике возле Дворца культуры Кировска прошла церемония награждения.

По завершению соревнований Вероника Степанова и Александр Большунов стали победителями мини-тура. Серебряные медали завоевали Анастасия Кулешова и Савелий Коростелев. Бронзовые призёры - Алина Пеклецова и Алексей Червоткин. Александр Большунов – победитель общего, дистанционного и спринтерского зачётов. Вероника Степанова – победительница общего, дистанционного и юниорского зачётов. Савелий Коростелев – победитель юниорского зачёта. Анастасия Фалеева – победительница спринтерского зачета.

На этом календарь ФЛГР не закончатся, 11 и 13 апреля Апатиты примут чемпионат и первенство России среди юниорок и женщин, а 12 и 14 апреля в Мончегорске в чемпионате и первенстве России будут состязаться юниоры и мужчины.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, организационную и финансовую поддержку проведению финального этапа Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» - официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта. В этом году призовой фонд победителям и призерам «Хибинской весны», а также тренерам победителей финального этапа Кубка России составляет почти 9 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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