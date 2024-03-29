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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 13:30

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» состоится финальный этап Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна»

В Кировске на лыжном комплексе «Тирвас» со  2 по 7 апреля состоится одно из ключевых событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – финальный этап Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна».

В программе – индивидуальные гонки с раздельным стартом классическим и свободным стилем, спринт, персьют (гонка преследования), а завершатся состязания зрелищным масс-стартом – туром «Большой Вудъявр», трасса которого проложена по склонам горы Айкуайвенчорр – от стадиона «Горняк» до панорамного комплекса «Плато» на вершине.

В финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам примут участие сильнейшие спортсмены страны: Александр Большунов, Дарья Непряева, Вероника Степанова, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Савелий Коростелёв, Александр Терентьев, Артём Мальцев, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина и многие другие.

2 апреля соревнования начнутся в 11.00 со спринта свободным стилем, 3 апреля участникам предстоит персьют: в 11.30 на старт выйдут женщины, в 13.00 – мужчины. 5 апреля в 11.00 стартуют женщины с раздельного старта классическим стилем, а в 13.00 – мужчины. 7 апреля в 10.00 пройдёт масс-старт у женщин, в 11.00 - у мужчин.

Официальная церемония закрытия соревнований и награждения победителей и призёров состоится 7 апреля в 15.00 в Театральном дворике возле Дворца культуры Кировска.

Почётными гостями финала Кубка России по лыжным гонкам станут: четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр Чемпионата мира Михаил Девятьяров, двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов.

На этом календарь ФЛГР не закончатся, 11 и 13 апреля Апатиты примут Чемпионат и Первенство России среди юниорок и женщин, а 12 и 14 апреля в Мончегорске в Чемпионате и Первенстве России будут состязаться юниоры и мужчины.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, организационную и финансовую поддержку проведению финального этапа Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» - официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта. В этом году призовой фонд победителям и призёрам «Хибинской весны», а также тренерам победителей финального этапа Кубка России составляет почти 9 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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