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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 10:00

На трассе Пиренга – Ковдор завершён ремонт в рамках дорожного нацпроекта

В Мурманской области в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок 40 объектов улично-дорожной сети, восемь из которых находятся в региональной собственности.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин вместе с руководством администрации Ковдорского района оценил качество работ на трассе Пиренга – Ковдор, где было приведено в порядок два участка общей протяженностью 3 километра.

«Работы завершены и должны быть сданы раньше установленных контрактом сроков. Нареканий к качеству нет, небольшие замечания оперативно исправляются, качество нового полотна проверено в лаборатории Мурманскавтодора, – отметил министр. – В целом по региону в этом году дорожная кампания у нас большая, работаем активно. До 1 сентября асфальт должен быть уложен, как и поручил нам губернатор».

Стоимость работ на автомобильной дороге Пиренга – Ковдор составила порядка 43 миллионов рублей. На отремонтированном участке подрядчик провёл работы по расчистке полосы отвода и кюветов, устройству регенерированного нижнего слоя, укладке верхнего слоя асфальта и нанес разметку. Гарантийный срок составляет 4 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км – на территории Мурманской агломерации. В Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять отремонтируют в Коле. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

 

 

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