На трассе Пиренга – Ковдор завершён ремонт в рамках дорожного нацпроекта

В Мурманской области в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок 40 объектов улично-дорожной сети, восемь из которых находятся в региональной собственности.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин вместе с руководством администрации Ковдорского района оценил качество работ на трассе Пиренга – Ковдор, где было приведено в порядок два участка общей протяженностью 3 километра .

«Работы завершены и должны быть сданы раньше установленных контрактом сроков. Нареканий к качеству нет, небольшие замечания оперативно исправляются, качество нового полотна проверено в лаборатории Мурманскавтодора, – отметил министр. – В целом по региону в этом году дорожная кампания у нас большая, работаем активно. До 1 сентября асфальт должен быть уложен, как и поручил нам губернатор».

Стоимость работ на автомобильной дороге Пиренга – Ковдор составила порядка 43 миллионов рублей. На отремонтированном участке подрядчик провёл работы по расчистке полосы отвода и кюветов, устройству регенерированного нижнего слоя, укладке верхнего слоя асфальта и нанес разметку. Гарантийный срок составляет 4 года.