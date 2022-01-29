На трассе Р-21 «Кола» в районе поворота на Апатиты заработало постоянное наружное освещение

Завершены работы по устройству стационарного электрического освещения с 1229 по 1230 километр автомобильной дороги Р-21 «Кола» в районе поворота на Апатиты. Светодиодные фонари обеспечивают освещение дороги, необходимое по существующим нормативам.

В строительство линий электроосвещения инвестировано 14,5 млн рублей из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМСТРОЙ».

Управление линиями наружного освещения осуществляется при помощи дистанционной системы, которая позволяет удаленно включать и выключать его в зависимости продолжительности светового дня. Это техническое решение сокращает энергопотребление на 35-40 процентов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, линия наружного освещения появилась на этом участке в 2020 году. Подключение было временным, так как было необходимо техническое присоединение к электросетям. Сейчас эти работы завершены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436908/#&gid=1&pid=1