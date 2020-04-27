На трассе Р-21 «Кола» в районе Титовки и Спутника продлено ограничение движения для грузового транспорта

В связи с продлением до конца дня ограничения движения для большегрузных автомобилей на участке с 1470 по 1510 км автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области из-за неблагоприятных погодных условий (метель, нулевая видимость) ФКУ Упрдор «Кола» просит водителей следовать в объезд указанного участка по маршруту Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Приречный – Никель.

По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефону (814 2) 44-44-77.