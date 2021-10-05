На трассе Р-21 установлены 4 новых рубежа фото- и видеофиксации нарушений ПДД

До середины октября на автомобильных дорогах Мурманской области появится 20 дополнительных рубежей контроля скорости. 18 из 20 новых комплексов появятся на трассе Р-21 «Кола». Так, в течение выходных на федеральной дороге уже установлено 4 камеры контроля скоростного режима, в ближайшее время установят ещё 6. Все камеры будут размещены вблизи въездов на АЗС и площадки отдыха.

В Минтрансе региона отмечают, что наиболее тяжёлые последствия бывают после дорожно-транспортных происшествий, когда водители допускали движение с высокой скоростью, а увеличение скорости движения транспортных средств, особенно за пределами населенных пунктов – это обратная сторона масштабных ремонтов автомобильных дорог в регионе. Наиболее эффективной мерой противодействия такой тенденции показало себя увеличение количества камер фото- и видеофиксации нарушений.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, работы по установке камер продолжатся, до конца года на дорогах появятся дополнительные рубежи контроля. Отдельное внимание будет уделено применению мобильных комплексов, которые можно перемещать между несколькими участками дорог. Специалисты уверены, что это позволит не превращать в привычку движение с низкой скоростью на запомнившихся отрезках дороги, а поспособствует соблюдению скоростного режима на протяжении всего пути.

Автовладельцам напоминают, что цена пренебрежительного отношения к скорости – не сумма штрафа, а жизни людей.