На траулере в Баренцевом море отказал двигатель. Для его буксировки в порт направили спасательное судно

В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере «POLARIS», на борту 10 человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере «POLARIS» №МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения 81 километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние команды удовлетворительное.

«Для буксировки траулера в порт приписки направлено судно», — отметили в МЧС.

Для помощи российскому траулеру направлено спасательное судно «Росрыболовства», которое прибудет около 21.00, сообщили РИА «Новости» в «Росморречфлоте». «Спасательное судно «Росрыболовства» идёт туда, возьмёт на буксир и доставит к берегу. Ожидается, что спасатели к ним подойдут около девяти вечера», — сообщили в «Росморречфлоте».

Там также пояснили, что погода спокойная: ветер с порывами до 12 метров в секунду, обледенения нет. Несмотря на довольно сильное течение, опасности нет.