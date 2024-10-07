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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 11:30

На трёх встречах глав округов с жителями Мурманска обсуждались важные вопросы благоустройства и безопасности

На прошлой неделе глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Светлана Некрасова встретились с жителями дома №23 по ул. Капитана Копытова. Основное внимание было уделено необходимости установки освещения вдоль домов по ул. Олега Кошевого и вопросам безопасности смотровой площадки на ул. Достоевского, где жители отметили наличие торчащих досок и проводов.

Также обсуждался ремонт забора вдоль дома №8 пр. Михаила Бабикова, и необходимость ограничения сквозного проезда между школой №22 и детским садом №18. Жители высказали просьбу о проведении выездной встречи с начальником управления для обсуждения проблем многоквартирного дома на просп. Кольском, 224.

В Ленинском округе заместитель главы города Мурманска Андрей Костин и депутат Совета депутатов Татьяна Ковалева приняли обращения жителей дома №55 по ул. Адмирала флота Лобова, которые отметили необходимость косметического ремонта подъездов, капитального ремонта кровли и смены управляющей организации. Также были озвучены проблемы с канализацией и отсутствием уборки в подъездах и на территории. После встречи была произведена санитарная обрезка зелёных насаждений и уборка придомовой территории. В пер. Арктическом, 6, жители пожаловались на отсутствие освещения в подъездах и уборки, а также попросили провести санитарную обрезку деревьев. На ул. Ушакова, 7 корп. 2 интересовались сроками восстановления благоустройства после земляных работ. На ул. Октябрьской, 30, жители заявили о постоянном подтоплении квартиры из-за плохого состояния кровли.

Заместитель главы Октябрьского округа Виктор Соколов и депутат Совета депутатов Алексей Ищук провели встречу с жильцами дома по ул. Скальная, 2. Мурманчане попросили установить ограждение зелёной зоны, благоустроить детскую площадку и расширить парковочные места. Среди других запросов — ремонт кровли и межпанельных швов, замена лифтов, санитарная обрезка деревьев и регулировка системы холодного водоснабжения, а также ограничение доступа к подвальным помещениям. Жители домов №№13 и 19 на ул. Карла Маркса также подняли вопрос о модернизации контейнерной площадки у дома №61.

Все обращения будут рассмотрены, необходимые меры принимаются.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28597&page=1

 

 

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