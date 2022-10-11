На три дня столица Кольского Заполярья стала центром притяжения талантливых молодых писателей и поэтов со всей страны

Двенадцатый литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» завершился.

Основной площадкой стала областная научная библиотека - там проходили мастер-классы и экспертные семинары. Оргкомитет подвел итоги фестиваля и огласил список лауреатов:

поэзия

Анна Мамаенко (г. Краснодар), Полина Орынянская (Балашиха, Московская обл.), Елизавета Клейн (г. Санкт-Петербург), Ольга Беспалова (Холмогоры, Архангельская обл.), Григорий Князев (г. Великий Новгород), Екатерина Огарёва (г. Санкт-Петербург), Иван Щитов(г. Санкт-Петербург);

проза

Александр Пономарев (г. Липецк), Александр Гриневский (г. Москва).

Рекомендованы на литературный фестиваль #ЛевитовФест в Липецке в 2023 году вне конкурса: Гаранин Даниил (г. Санкт-Петербург), Дмитрий Николаевский (г.Мурманск).

Рекомендованы на основную программу Химок в 2023 году вне конкурса: Юлия Боднарюк (г.Мурманск), Дария Беляева (г.Мурманск).

Рекомендованы на студенческую программу Химок в 2023г. вне конкурса: Мария Гунер (г. Санкт-Петербург (Сестрорецк), Ангелина Бабишова (Станица Марьинская, Ставропольский край), Наталия Горелова (г. Москва), Диана Забирова (г. Уфа), Эмили Исмайлова (г. Мурманск), Татьяна Маркова (г. Санкт-Петербург), Олеся Тихонова (г. Мурманск), Михаил Серебринский (г. Санкт-Петербург).

Напомним, в этом году фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта регионального Министерства культуры.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263212%2Fwall-139605315_20282