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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 17:15

На троих, или Пройти в Госдуму на базе «12 принципов правды, патриотизма и справедливости»

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трёх политических сил. Церемония подписания прошла сегодня в Государственном центральном музее современной истории России.

Как сообщает ТАСС, документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал подписание манифеста «историческим событием». По его словам, оно знаменует собой начало процесса объединения всех левых политических сил. «Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России. Первый политический документ, который будет скреплён нашими подписями, положит начало очень правильному пути», - уверен он.

По 20 членов партий «За правду» и «Патриоты России» уже присоединились к справороссам, уточнил Миронов. Целью объединенной партии станет «как минимум второе место» на выборах в Госдуму. «Задача амбициозная, непростая, но, если уж ставить задачи, они должны соответствовать масштабам исторического процесса, который мы начали сегодня. Календарная весна наступит в марте, а политическая весна в стране начнется 19 сентября, потому что мы начинаем движение к новой России», - заявил политик.

Председатель «Патриотов России» Геннадий Семигин в свою очередь призвал интегрировать «всё лучшее», что есть во всех трёх политических силах. «Я думаю, что вокруг новой партии сформируется союз, серьёзная коалиция из всех этих организаций, партий и общественных движений, которые не вошли сейчас в это объединение, но все равно вместе с нами могут пойти на выборы», - убежден он.

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин со своей стороны высказал мнение о том, что объединенная политическая сила совместит в себе «молодость, агрессию и мудрость». «Конечно же, мы не на словах, не на бумаге открыты к дальнейшему объединению многих организаций на левопатриотическом фланге», - заверил он.

Съезд всех трех партий пройдет 22 февраля, на нём будут приняты официальные решения о ликвидации партий «Патриоты России» и «За правду». Съезд «Справедливой России» изменит название партии, внесёт изменения в её устав, а также изберет руководящие органы.

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ПодробнееНа троих, или Пройти в Госдуму на базе «12 принципов правды, патриотизма и справедливости»
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