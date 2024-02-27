На турбазе «Теремок» Мурманского морского торгового порта НТК состоялась ХХIII зимняя детская спартакиада

В спортивных состязаниях приняли участие дети сотрудников Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала, а также приглашенные гости из АО «МАСКО», МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», гимназии №8, лицея №2, ГОБУСОН «Мурманского центра социальной помощи семье и детям», школы мужества «Путь воина».

По традиции, праздник открыл символ детской спартакиады лис Мурмурик. Он пожелал юным спортсменам хорошего настроения, азарта и, конечно, побед в соревнованиях.

Согласно регламенту, возраст спортсменов - от 6 до 16 лет. Они могли пробежать на лыжах несколько километров, поиграть в хоккей с мячом, пройти испытания на туристической тропе, посоревноваться в прыжках на скакалке и поиграть в забавную игру валенкобол.

Для юных участников спартакиады были организованы «Весёлые старты» и «Эстафета для самых маленьких».

На протяжении всего дня спортсменов и их родителей угощали выпечкой, ухой, приготовленной на костре, и вкусным чаем из самовара. Также, на протяжении всего дня можно было сделать фотографии с рыцарями в доспехах и воинами в исторических одеждах, поучаствовать в мастер-классах, проводимых клубом военно-исторической реконструкции «Мидгард»: по трафаретной печати на тканях, «боях на мечах», метанию «сулиц» (копий) и стрельбе из лука.

«И взрослые, и дети получили массу положительных эмоций, тем более что погода к этому располагала - не типичная для февраля тёплая погода и солнце позволили и родителям, и ребятам провести целый день на свежем воздухе. Хорошее настроение участников – это главная награда всем, кто помогал провести ХХIII зимнюю детскую спартакиаду», - сказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

По итогам спартакиады, всех участников состязаний наградили ценными призами, кубками и грамотами.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254345%2Falbum-149919532_301737341