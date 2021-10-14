На творческом небе Заполярья засияет «Созвездие»: в Мурманской области стартует фестиваль детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

В эти выходные Мурманск примет гостей и участников VI Международного фестиваля-конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие». Мероприятие организовано Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В этом году фестиваль-конкурс пройдёт в очно-заочном формате. Участники из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Владимирской областей, Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ярославля лично примут участие в фестивале, в онлайн-формате присоединятся представители Тверской и Липецкой областей, коллективы из Ставропольского Края, из Иванова, Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежные участники.

В рамках фестиваля пройдут конкурсные выступления гостей Кольского Заполярья, а также образовательный интенсив «Социокультурные и инклюзивные технологии в сфере культуры: перспективы и возможности», который направлен на обмен опытом и лучших практик в реализации интегрированного подхода в работе учреждений культуры и некоммерческих организаций. Кроме того, участников фестиваля ждет культурная и экскурсионная программа.

Ярким завершением фестивальной программы станут гала-концерт и церемония награждения участников и победителей, которые стартуют на сцене областной «Кировки» 17 октября в 15.00.

Мероприятие пройдёт при строгом соблюдении противоэпидемиологических норм. За всеми новостями фестиваля можно следить в официальной группе «ВКонтакте».