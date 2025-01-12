На тяжёлом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М произвели физический пуск ядерного реактора

Об этом 11 января сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлён плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море», — рассказал работник оборонно-промышленного комплекса в беседе с изданием.

Кроме того, он проинформировал о завершении операции по размагничиванию крейсера.

По словам источника, проведённые работы не означают завершения ремонта и модернизации корабля. «Ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью», — подчеркнул он.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=y1oqEm9G7jQ