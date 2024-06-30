На тяжёлом авианесущем крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» прошла тренировка по борьбе за живучесть

На борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», проходящем ремонт и модернизацию на 35 судоремонтном заводе АО «Центр судоремонта «Звёздочка» в Мурманске, состоялась плановая тренировка по борьбе за живучесть корабля по варианту борьбы с пожаром.

На крейсере, стоящем у заводского причала, была сыграна учебная аварийная тревога и отработана эвакуация части экипажа и рабочих завода. Личный состав аварийных партий отработал первичные действия по организации борьбы с пожаром, проведению разведки условного очага пожара, вооружению рубежей обороны и условному применению штатных средств пожаротушения.

В ходе тренировки были задействованы стационарные и мобильные средства пожаротушения, в том числе пожарные машины, стоящие на штатном вооружении авианосца.

По завершении тренировки на корабле были продолжены плановые ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные тренировки по борьбе за живучесть на кораблях Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня готовности личного состава к возникновению нештатных ситуаций.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518555@egNews