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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.20 09:15

На тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» прошла тренировка по борьбе за живучесть

На борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», проходящем ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске,  состоялась тренировка по борьбе за живучесть корабля по варианту борьбы с пожаром.

На крейсере, стоящем у заводского причала, была сыграна аварийная тревога и отработана эвакуация личного состава и рабочих завода. Личный состав аварийных партий отработал первичные действия по организации борьбы с пожаром, проведению разведки условного очага пожара, вооружению рубежей обороны и условному применению штатных средств пожаротушения.

В ходе тренировки было отработано оперативное взаимодействие с пожарными расчётами ГУ МЧС по Мурманской области.

По завершении тренировки на корабле были продолжены плановые ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба СФ,  подобные тренировки по борьбе за живучесть на кораблях Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня готовности личного состава к возникновению нештатных ситуаций.

 

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