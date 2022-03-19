На участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» подано 96 заявок

Завершился приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» 2022 года. Победители определятся в девяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», «Приемная семья», «Спортивная семья» и специальной номинации «Отец года».

Всего в этом году северяне подали 96 заявок. До 27 марта в рамках отборочного этапа конкурса комиссии в муниципалитетах выберут одного победителя по каждой номинации. В состав комиссий входят представители органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, оргкомитет конкурса, возглавляемый заместителем губернатора Еленой Дягилевой, до 12 апреля определит победителей регионального этапа по каждой номинации. Они примут участие во всероссийском этапе конкурса «Семья года».

Фото: https://golosstepi.ru/news/39592/