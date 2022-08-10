На участках автодороги Умба – Кандалакша продолжаются ремонтные работы

Один из объектов дорожного ремонта Мурманской области, проводимого в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в высокой степени готовности.

В строительный сезон 2022 года на объекте ремонта автомобильной дороги Умба – Кандалакша, км 0 – км 90 (выборочно), завершены работы по планировке обочин с добавлением материала и нанесению горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками, которые эффективно обеспечивают отражение света. В результате такого способа нанесения разметки повышается ее видимость в ночное время.

В настоящее время подрядчиком ведутся работы по расчистке полосы отвода от кустарника и мелколесья.

Контракт предполагал ремонт трассы только в 2022 году, однако подрядная организация ООО «УК МДУ» успела завершить асфальтирование еще в 2021 году.

Общая протяженность ремонта составила порядка 10 километров, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/