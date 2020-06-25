На участках для голосования в Мурманской области будут работать более двух тысяч наблюдателей

Готовности общественников к наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию была посвящена прошедшая сегодня в областном центре пресс-конференция. В ней приняли участие члены Общественной палаты Мурманской области, представители региональных отделений политических партий и общественных организаций.

Подготовку к общероссийскому голосованию, сообщили журналистам, Общественная палата начала с весны. В конце марта начался процесс заключения соглашений с общественными организациями и партиями. Среди них как традиционные партнеры (с тремя десятками из них у палаты заключены соглашения), так и новые. В числе последних, например, Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России. Оно предоставит пять наблюдателей. Ещё семь человек будут помогать полиции в охране общественного порядка на участках для голосования в ЗАТО Александровск.

В целом за три прошедших месяца все желающие смогли пройти регистрацию в качестве наблюдателей. И практически ни одному человеку, который, предоставил необходимый по закону пакет документов, не было отказано.

На территории нашей области, сообщили организаторы пресс-конференции, создано 412 постоянных участков (137 из них – в Мурманске) и 22 временных участка для голосования. Последние – на крупных предприятиях с непрерывным циклом работы, в больницах, СИЗО и так далее.

На участках будут работать более двух тысяч наблюдателей. Самое крупное представительство у партии «Единая Россия».

Нынешнее голосование, как было отмечено, по причине пандемии коронавируса пройдёт в более сложных условиях, чем другие. Наблюдателям придётся следить не только за легитимностью процедуры голосования, но и за соблюдением необходимых мер профилактики и гигиены: всем ли выданы защитные маски и перчатки, нет ли скопления людей на участках.

Расписание работы постоянных участков для голосования можно узнать на сайтах территориальных избирательных комиссий.