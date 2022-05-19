На участке автодороги Кола – Зверосовхоз появилось освещение

Компания «Мурманскавтодор» сообщает, что на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кола – Зверосовхоз, км 3+370 – км 5+480 в районе населенного пункта Зверосовхоз включена линия наружного освещения.

Проект по устройству недостающего электроосвещения разработан в 2020 году ПИК «Экспедиция». Работы по монтажу выполнило общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ».

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 максимально затянула сроки поставки материалов, необходимых для строительства линии освещения. Объект введен в эксплуатацию 26 апреля 2022 года, протяжённость линии освещения – 2,11 км. Подключение к линии электропередачи состоялось 6 мая.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, в течение которого подрядчик обязан будет устранить дефекты в случае их выявления.

Фото: https://vk.com/madroad51?z=photo-194300128_457239142%2Falbum-194300128_00%2Frev