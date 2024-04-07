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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.24 12:00

На участке автодороги Кола-Мурмаши в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет проведён капитальный ремонт

В Мурманской области заключён контракт на капитальный ремонт автодороги Кола-Мурмаши, км 15+350 – км 16+350 в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Автодорога Кола-Мурмаши дублирует федеральную трассу Р-21 «Кола» и обеспечивает транспортную связь между Мурманском, Колой, Мурмашами и аэропортом Мурманск.

Благодаря нацпроекту, участки данной автодороги обновляются поэтапно с 2020 года. Так, в 2020 году с 5 по 15 км обновлено выборочно 2,4 км, в 2021 выполнены работы по устройству недостающих тротуаров на км 3+268 – км 3+406, в 2022 году был проведён ремонт с 0 по 14 км выборочно – общая протяженность ремонта составила 5,6 км, а в прошлом году дорожники обновили ещё 4,5 км дороги.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в текущем году капитальным ремонтом будет охвачен участок от улицы Кутахова до выезда из Мурмашей в сторону аэропорта. В ходе работ на автодороге будет снято старое дорожное покрытие и демонтаж барьерных ограждений, усилена существующая конструкция дорожной одежды и нанесена дорожная разметка.

Проектом предусмотрены ремонтные работы не только проезжей части, но и работы по устройству тротуаров, парковки, посадочной площадки с остановочным павильоном, а также установлены 43 опоры со светильниками.

Начало работ по контракту – 1 мая 2024 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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