Мурманская область. Арктика (16+)27.10.23 17:00
На участке автодороги Мишуково – Снежногорск выполнят работы по устройству искусственного освещения
На региональных дорогах Мурманской области продолжаются работы по обустройству недостающего электроосвещения. Началась подготовка для установки освещения на участке дороги на подъезде к Снежногорску.
Между «Мурманскавтодором» и ООО «ТехСтрой» заключён государственный контракт, по которому подрядная организация до конца года выполнит работы по устройству искусственного освещения на автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, км 33+840 – км 34+580.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет 5 лет.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
-Скоро в эфире00:30«Медленное ТВ-Камин».05:25«Меня зовут Саша». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)07:00«Здоровый Север». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционное давление значительно усилилось: Центробанк поднял ключевую ставку сразу с 13 до 15% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 октября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки