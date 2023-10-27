На участке автодороги Мишуково – Снежногорск выполнят работы по устройству искусственного освещения

На региональных дорогах Мурманской области продолжаются работы по обустройству недостающего электроосвещения. Началась подготовка для установки освещения на участке дороги на подъезде к Снежногорску.

Между «Мурманскавтодором» и ООО «ТехСтрой» заключён государственный контракт, по которому подрядная организация до конца года выполнит работы по устройству искусственного освещения на автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, км 33+840 – км 34+580.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет 5 лет.

Фото: https://gov-murman.ru