На участке автомобильной дороги в районе Лувеньги включена линия наружного освещения

На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша км 93+348 – км 94+308 в районе населённого пункта Лувеньга включена линия наружного освещения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения разработан в 2020 году ПИК «Экспедиция». Работы по монтажу выполнило ООО «ИНТЕХ».

Гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчик обязан будет устранять дефекты в случае их выявления, составляет пять лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/