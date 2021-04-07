На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Долины Славы закроют движение транспорта 8 мая

8 мая будет временно закрыто движение на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе мемориального комплекса «Долина Славы» в связи с проведением мероприятий по празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 8.00 до 18.00 проезд будет ограничен для грузового транспорта на участке с 1429 по 1471 км.

С 10 до 16 часов проезд ограничат для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 км.

Движение будет организовано по маршруту г. Мурманск – г. Кола – пос. Верхнетуломский – км 131 а/д «Лотта» – пос. Приречный – пгт. Никель – км 1547 а/д Р-21 «Кола».

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства просит учитывать эту информацию при планировании поездок по трассе Р-21 в этот день.