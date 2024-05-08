На участке флотации обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа построена новая флотационная секция

Это крупное расширение производства нацелено на увеличение фронта флотации и выпуска готовой продукции.

Как сообщает vk.com/kovdorskiy_gok, сейчас на новом оборудовании специалисты цеха и представители отечественной фирмы-производителя проводят пуско-наладочные испытания. Пока секция работает не в полную силу, производительность удерживается на уровне 400 тонн руды в час, а максимальная проектная пропускная способность 500 тонн в час.

Конструкция новой флотосекции отличается от того, что используется на комбинате. Её камеры выполнены в форме цилиндров, а использование пеногонов не предусмотрено. Так же на установке установлено по два насоса, в отличии от уже используемых флотомашин. Это обеспечивает бесперебойную работу оборудования при выходе из строя одного из насосов.

После того, как новая флотационная секция отработает беспрерывно 14 дней с выполнением плановых показателей, флотаторы начнут её эксплуатацию с полной нагрузкой.

Фото: https://vk.com/kovdorskiy_gok?z=photo-192129858_457248487%2Falbum-192129858_00%2Frev