На участке подъезда к Мурманску с 10 по 15 августа будет временно закрываться движение

ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что на участке реконструкции с 14 по 19 км подъезда к Мурманску с 10 по 15 августа в период с 10.00 до 12.00 будет временно закрываться движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Объезд осуществляется по уличной сети Мурманска.

ФКУ Упрдор «Кола» просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов в данный период, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.