Мурманская область. Арктика (16+)08.08.20 08:00
ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что на участке реконструкции с 14 по
19 км подъезда к Мурманску с 10 по 15 августа в период с 10.00 до 12.00 будет временно закрываться движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.
На участке подъезда к Мурманску с 10 по 15 августа будет временно закрываться движение
ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что на участке реконструкции с 14 по
Объезд осуществляется по уличной сети Мурманска.
ФКУ Упрдор «Кола» просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов в данный период, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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Последние комментарии
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
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