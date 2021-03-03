На участке реконструкции подъезда к Североморску введены локальные ограничения движения

С 1 марта возобновились дорожные работы на объекте реконструкции участка подъезда к Североморску с 14 по 19 км (с января 2021 года подъезд к г. Мурманск получил титульное наименование «Подъезд к г. Североморск»). Организовано реверсивное движение.

Для объезда участка реконструкции можно использовать маршрут: км 14+297 подъезда к г. Североморск - Верхнеоостинское шоссе - ул. Домостроительная - ул. Свердлова - просп. Героев-североморцев - км 19+027 Подъезд к г. Североморск.