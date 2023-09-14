На участке трассе Оленегорск-Ловозеро подключена новая линия освещения

На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оленегорск – Ловозеро (км 79+758 - км 80+080) в районе населённого пункта Ловозеро включена линия наружного освещения.

Проект на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения был разработан в 2022 году.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы по монтажу завершены с опережением графика. Акт ввода подписан 13 сентября 2023.

Гарантийный срок на выполненные работ составляет пять лет, в течение которого подрядчик обязан устранять дефекты в случае их выявления.

Фото: https://gov-murman.ru