На участке трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области закрыто движение для всех видов транспорта

ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что с 11 8 февраля закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1470 по 1510 км (нп. Спутник) автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области в связи с погодными условиями: обильный снег, метель, отсутствие видимости. На закрытом участке автодороги работает 5 единиц дорожной техники.

Переждать непогоду можно на специальных стоянках вдоль автодороги Р-21 «Кола», расположенных на 1428+300 (слева), 1484+050 (справа), 1501+200(слева) км. Объезд указанного участка возможен по маршруту Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Приречный – Никель.

По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефону 8 (814 2) 44-44-77.