На угольном терминале «Лавна» завершается пусконаладка первой линии

Об этом на своей страничке в соцсети «ВК» сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

«Посетил стройку угольного терминала «Лавна» – одного из самых современных перевалочных комплексов в России, - сообщает губернатор региона. - Работы выходят на финальную стадию: одна линия полностью готова, завершаются пуско-наладочные работы.

Оказывается, что в феврале уже было принято 1000 вагонов угля для пусконаладочных работ под нагрузкой.

- Мощность терминала - более 3500 тонн в час. Он максимально автоматизирован, что ускоряет загрузку судов в три раза. А программное обеспечение разработано в России, - утоняет Андрей Чибис. - На терминале планируется создать более 650 рабочих мест.

«Лавна» — одна из крупнейших строек Северо-Запада России. Территория порта, который находится на берегу Кольского залива, занимает 120 га. Глубины у берега достигают 15 м, что позволит порту принимать крупнотоннажные суда. Запланированная мощность составляет 18 млн тонн угля в год. «Лавна» станет одним из транспортных узлов на маршруте Северного морского пути (СМП). Ожидается, что запуск терминала будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Строительство ведется в рамках проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла (МТУ).

Фото: https://vk.com/clip537777114_456243296