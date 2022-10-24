На Украине имеется мотив для применения «грязной бомбы» - генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Сегодня состоялся брифинг по угрозам радиационной безопасности начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который сообщил, что «Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Сегодня состоялся брифинг по угрозам радиационной безопасности начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который сообщил, что «Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля т.г. президент Зеленский заявил о намерении восстановить ядерный статус Украины.

Необходимо также отметить, что за время проведения специальной военной операции Зеленский неоднократно призывал страны НАТО нанести удар по Российской Федерации. ЦИТАТА: «Что должно делать НАТО? Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России...».

Совсем недавно, 22 октября в интервью канадским телеканалам Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины.

Хотелось бы напомнить о вероятности сложной радиационной обстановки, которая может сложиться вокруг Запорожской атомной электростанции, самой большой атомной станции в Европе.

С 24 февраля по настоящее время территория Запорожской электростанции подверглась 39 огневым ударам со стороны вооруженных сил Украины, 10 из которых с применением беспилотных летательных аппаратов и 29 с использованием различных артиллерийских систем.

Обстрелы станции со стороны ВСУ не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных артиллерийских снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета.

Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу.

Кроме того, несмотря на визит генерального директора МАГАТЭ Гросси, ВСУ не останавливают попытки захватить диверсионным способом станцию. Так, 1, 15 и 30 сентября, а также 17 октября специальные подразделения ВСУ пытались высадить десант через Каховское водохранилище и взять под контроль АЭС.

По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы». Работы находятся на завершающей стадии.

Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал.

Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.

На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов, хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тысяч штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда.

На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный», «Россоха» может разместиться более 50 тысяч куб. метров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для «грязной бомбы».

Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трёх добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год.

Также необходимо подчеркнуть, что на Украине имеется научная база - это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.

Хочу напомнить, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.

В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС.

По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

Стоит отметить, что подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда «Белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками.

Одним из наиболее резонансных и широко растиражированных эпизодов является провокация, устроенная указанной неправительственной организацией 4 апреля 2017 г. в г. Хан-Шейхун.

Обратите Ваше внимание, на фото, на котором отбирающие пробы грунта люди находятся без средств индивидуальной защиты. Но похоже, это никого не смущает! Особенно тех, кто принимал решение о применении ракетного удара по территории суверенной страны – Сирии.

Американцы, используя как предлог данную провокацию, не дожидаясь начала расследования и, тем более, решения Совета безопасности ООН, нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права.

Весьма вероятно, использование подобного сценария и в данном случае.

Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.

Таким образом, на Украине имеется мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для её создания.

В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста.

Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения».

Фото и видео: https://vk.com/mil