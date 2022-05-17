На Украине отмечаются многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования объектов социальной инфраструктуры в военных целях

16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых.

В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставлялись в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.

Как сообщает function.mil.ru, Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению Украины, а также использования объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение;

в Нелеповке Донецкой Народной Республики в здании школы №19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов;

в Сергеевке Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию;

в Святогорске Донецкой Народной Республики на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжёлую военную технику, артиллерию и РСЗО.

При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната.

Кроме того, в Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов. Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно.

Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

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