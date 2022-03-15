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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.22 11:45

На Украине подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, - сообщилво время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолёту Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолёт Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолёт Ми-24 и пять вертолётов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вечером 14 марта в районе населённого пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников. Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

 Все захваченные противотанковые комплексы «Javelin» и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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