На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 30 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населённого пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 8 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Времевка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки на данных направлениях уничтожены свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражено 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок и Петровское Харьковской области».

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