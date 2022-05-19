На Украине продолжают фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также вопиющие по своей жестокости провокации против собственного народа

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает детально фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также вопиющие по своей жестокости провокации против собственного народа.

Как сообщает function.mil.ru, по показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по «бучинскому» сценарию. Для её реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России.

Изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов, стали «наследниками» нацистов периода Великой Отечественной войны.

Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения:

в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Подольске Одесской области в областной клинической больницы оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия;

в Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната № 2 на улице Леси Украинки подразделениями ВСУ оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом, персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве «живого щита».

Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества, а также лицемерных западных правозащитников и политиков, старающихся не замечать преступления украинских неонацистов.

Фото: https://vk.com/mil