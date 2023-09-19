На Украине уничтожены места хранения крылатых ракет «Storm Shadow», боеприпасов с обедненным ураном, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ

Потери противника на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет «Storm Shadow», боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20. Также, в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 2 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123-х районах. Также, в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражено четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено и подавлено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Спорное Донецкой Народной Республики, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Мирное, Пролетарское, Скелеватое Запорожской области и Коханы Херсонской области».

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