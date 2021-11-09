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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 17:30

На улице Академика Павлова в Мурманске устанавливают светофоры

По инициативе активистов Народного фронта в областном центре на улице Академика Павлова, в районе дома №11, появятся светофоры. По мнению общественников, пешеходный переход на дороге с интенсивным движением, отремонтированной по нацпроекту, нуждался в регулировании. Такое предложение летом текущего года представители Народного фронта направили в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Общественники отметили, что согласно действующим нормативно-правовым актам, пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах должны быть расположены через 200-300 метров. При этом оборудовать их светофорами рекомендуется при интенсивном движении транспортных средств и пешеходов, что как раз характерно для участка в районе дома №11 на улице Академика Павлова: рядом расположены областная клиническая больница имени Баяндина, пожарная часть, организации, оказывающие ритуальные услуги, а также остановочные пункты общественного транспорта.

«В первый год реализации в Заполярье национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, один из которых – автодорога общего пользования местного значения на улице Академика Павлова (от Кирова до Радищева) с тротуарами. Конечно, для полноценного безопасного функционирования участка наличие здесь регулируемого пешеходного перехода необходимо. Работы по монтажу опор будут завершены до 17 ноября 2021 года. Активисты Народного фронта продолжают держать ситуацию на контроле», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев.

В настоящее время новые объекты готовы к установке, проведено электричество, смонтированы опоры.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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