На улице Андрусенко в Коле появится новый сквер

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян и руководитель МКУ «УГХ г. Колы» Александр Смирнов провели выездное совещание на улице Андрусенко в городе Кола. Руководители района обсудили с жителями благоустройство зеленой зоны возле домов № 11, 13 и 15. В итоге было принято решение разбить здесь небольшой сквер.

Администрация Кольского района активно участвует в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает выделение средств на благоустройство дворовых территорий. В нынешнем весенне-летнем сезоне только в городе Кола будет приведено в порядок восемь дворовых территорий, включая территории домов № 11, 13 и 15 на улице Андрусенко.

Работы на улице Андрусенко начались 19 мая. Несмотря на то, что сдать объект были должны к 14 августа, уже сейчас благоустройство двора близится к завершению. Ремонт выполняет компания ООО «Селена». На месте старого асфальта уложен новый, проложена ливневая канализация, установлен бордюрный камень. Решен вопрос и с освещением территории. Во дворе дополнительно установят четыре электрические опоры. Для удобства входа и выхода людей в МКД будет выполнен ремонт внешних входных групп. Цена контракта порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей. Это средства областного и местного бюджетов.

Однако на этом решено было не останавливаться. За домами расположена зеленая зона, которая тоже требует благоустройства. После общения с жителями двора руководство района приняло решение разбить здесь небольшой сквер.

Сейчас территория запущена: деревья требуют прореживания, тропинки, которые протоптали сами жители, необходимо заасфальтировать. До осени здесь также установят две площадки. Одну детскую, с песочницей, вторую для подростков, с уличными тренажерами и безопасным прорезиненным покрытием. Предусмотрены и лавочки для мамочек и пожилых жителей домов. Эти работы обойдутся чуть более чем в 2 миллиона рублей. Новый сквер, который, несомненно, станет новой точкой притяжения для жителей ближайших домов, планируют открыть к 455-летнему юбилею Колы, сообщает администрация Кольского района.