На улице Аскольдовцев Мурманска идёт строительство универсальной спортивной площадки

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и стратегического плана «На Севере — жить!» в Мурманске на улице Аскольдовцев создаётся универсальная спортплощадка.

Объект расположен между домом №7 и Мурманским академическим лицеем. Комплексом смогут пользоваться как лицеисты для уроков физкультуры, так и все без исключения жители микрорайона.

Проект предполагает возведение на месте бывшего пустыря площадки для баскетбола и мини-футбола с тартановым покрытием, которая зимой будет заливаться льдом и превращаться в хоккейную коробку. Рядом расположится комплекс для воркаута с турниками, брусьями, рукоходом и тренажёрами.

Спортплощадка будет освещена и оборудована камерами видеонаблюдения. Поскольку объект находится в низине, одна из важнейших задач, которые сейчас решают строители, — создание надёжной дренажной системы по его периметру.

11 июля ход работ на объекте проконтролировал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев. Он отметил, что проект реализуется в установленные сроки и даже с опережением. Каких-либо проблем подрядчик не испытывает, к осени площадка должна вступить в строй.

Управлять объектом будет городской спортивный центр «Авангард».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30405&page=1